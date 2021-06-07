В Башкирии на дне озера нашли загадочную находку

Жителям Баймакского района удалось найти загадочную находку. Водолазы проводили очистку на дне озера Талкас и вытащили со дна таинственную металлическую конструкцию.
Озеро готовили к купальному сезону, водолазы вытаскивали со дна коряги и другой мусор. Среди прочего они вытащили на берег огромную металлическую беседку, всю заросшую водорослями. Как она могла оказаться на дне озера, до сих пор не ясно.
Экоактивисты всё равно обратились к отдыхающим с просьбой не выбрасывать в воду различный мусор и благоразумнее относиться к окружающей среде.
Фото: газета «Сакмар».