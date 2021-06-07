В Уфе стартовал третий трудовой семестр студотрядов БГАУ

Из центра города – на поля. Стартовал третий трудовой семестр студотрядов Башкирского аграрного университета. В честь события в Уфе прошел торжественный митинг.
Мероприятие начали с поднятия флага специализированного студотряда «Колос». Кульминацией праздника стал торжественный символический старт. Бойцы студотряда на тракторе «Кировец К-4» отправились к проведению следующего трудового семестра, где в количестве более 100 человек будут принимать участие в уборочных работах.
На сегодняшний день к работе уже приступили 14 отрядов, каждый численностью более 150 человек. Их поделили по различным направлениям, в том числе сельскохозяйственное, энергетическое, строительное и ветеринарное.