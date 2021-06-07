В Уфе пьяный водитель наехал на двоих детей

6 июня в Уфе произошла авария, в которой пострадали двое детей. Инцидент зафиксирован около восьми часов вечера у дома №26 по улице Жуковского.

41-летний мужчина управлял «Тойотой Авентис», но в какой-то момент наехал на 8-летнего мальчика и 10-летнюю девочку, которые играли недалеко от дороги.

Малыши получили травмы и были срочно доставлены в больницу. Выяснилось, что водитель был сильно пьян и не имел водительских прав. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают происшествие.