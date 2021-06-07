Итоги ПМЭФ и вакцинация: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Башкортостан движется в правильном направлении, работу надо продолжать. Радий Хабиров поблагодарил за успех на Петербургском международном экономическом форуме и поручил проработать договоренности, которые были достигнуты в Санкт-Петербурге. Об этом руководитель республики заявил на оперативном совещании в правительстве.
Новая рабочая неделя в Башкортостане началась по традиции с подведения итогов предыдущих семи дней. Результаты республики на ПМЭФ Радий Хабиров назвал успехом и сказал, что движение идет в правильном направлении. Пятое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата дает свои результаты. Транснациональные компании проявляют интерес к Башкортостану. Можно сказать, девиз «Алга, Башкортостан!» в действии.
Почти 300 тысяч человек сделали прививку от коронавируса. По данным Минздрава, регион получил 428 с половиной тысяч доз вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Любой желающий может вакцинироваться по предварительной записи через регистратуру или портал «Госуслуги» в 170 пунктах вакцинации, включая мобильные.
Состояние Набережной реки Белой обсудили также на совещании в правительстве. Радий Хабиров поручил вдохнуть на эту территорию города жизнь и отметил ее инвестиционную привлекательность для бизнеса.
Весной этого года в рамках акций «Зелёная Башкирия» и «Сад памяти» в республике высадили порядка 1,5 млн деревьев и кустарников. Глава поручил провести ревизию высаженных в прошлые годы деревьев и кустарников и организовать замену тех, которые не прижились и погибли.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Башкортостане позволяет провести празднование важных государственных праздников – Дня России, Дня города Уфы и 267-й годовщины со дня рождения башкирского национального героя Салавата Юлаева. Запланирована акция «Мы граждане России» – будут вручать паспорта. Основными площадками по традиции в Уфе станут Конгресс-холл «Торатау», парк «Ватан», Монумент Дружбы и площадь имени Ленина.