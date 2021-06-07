Итоги ПМЭФ и вакцинация: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Башкортостан движется в правильном направлении, работу надо продолжать. Радий Хабиров поблагодарил за успех на Петербургском международном экономическом форуме и поручил проработать договоренности, которые были достигнуты в Санкт-Петербурге. Об этом руководитель республики заявил на оперативном совещании в правительстве.

Новая рабочая неделя в Башкортостане началась по традиции с подведения итогов предыдущих семи дней. Результаты республики на ПМЭФ Радий Хабиров назвал успехом и сказал, что движение идет в правильном направлении. Пятое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата дает свои результаты. Транснациональные компании проявляют интерес к Башкортостану. Можно сказать, девиз «Алга, Башкортостан!» в действии.

В очень сильной конкуренции мы смогли существенно улучшить результат, поднявшись с девятого на пятое место. В первой пятёрке – все сильные регионы, слабых нет: Москва, Татарстан, Тюменская и Тульская области, Башкортостан. Это очень хороший успех нашей управленческой команды, слаженная работа Правительства республики и проектного офиса Администрации Главы региона. Совместные действия привели нас к важному результату. Верю, что этот рейтинг ещё больше повысит нашу инвестиционную привлекательность, что выразится в дополнительных миллиардах рублей инвестиций в экономику Башкортостана. Президент России Владимир Владимирович Путин отметил нас как регион, работающий над повышением деловой активности и привлечением инвестиций. Это важный показатель того, что мы идём в правильном направлении. И эту работу надо продолжать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Стратегические задачи поставлены еще в прошлом году, мы неукоснительно будем работать, стратегия нам понятна, движение нам понятно. Это, конечно же, большая работа не только управленческой команды РБ, это и институты развития, и муниципалитеты – реализация инвестиционных проектов осуществляется на конкретной территории, поэтому нам крайне важно, чтобы наш деловой климат распространялся на всю территории республики. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Почти 300 тысяч человек сделали прививку от коронавируса. По данным Минздрава, регион получил 428 с половиной тысяч доз вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Любой желающий может вакцинироваться по предварительной записи через регистратуру или портал «Госуслуги» в 170 пунктах вакцинации, включая мобильные.

Состояние Набережной реки Белой обсудили также на совещании в правительстве. Радий Хабиров поручил вдохнуть на эту территорию города жизнь и отметил ее инвестиционную привлекательность для бизнеса.

На Набережной реки планируется насыщенная программа. В настоящее время формируется календарь событий. Он будет включать в себя совместные мероприятия с республиканскими ведомствами. Минкультуры, Минспорта, Минторговли и учреждениями культуры столицы. Сергей Греков, глава администрации г. Уфы

Мы получили хороший объект для отдыха наших жителей. Хороший, мы просто сами не осознаем. Надо туда вдохнуть жизнь. Через год места там не будет – я обращаюсь к предпринимателям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Весной этого года в рамках акций «Зелёная Башкирия» и «Сад памяти» в республике высадили порядка 1,5 млн деревьев и кустарников. Глава поручил провести ревизию высаженных в прошлые годы деревьев и кустарников и организовать замену тех, которые не прижились и погибли.