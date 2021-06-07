В правительстве Башкирии обсудили организацию детского отдыха в лагерях

Охватить отдыхом как можно больше детей. В правительстве республики прошло совещание по мониторингу организации летней детской оздоровительной компании. В связи с эпидемией коронавируса в этом году летний отдых детей должны организовать по новым правилам.

Это касается и требований Роспотребнадзора, из-за чего большое количество лагерей не только в республике, но и по всей России не могут открыться. Одной из проблем, возникающей при получении заключения, является отсутствие в детских оздоровительных учреждениях комплекса помещений для приготовления и раздачи еды. Все эти проблемные вопросы сегодня были обсуждены с представителями регионального Роспотребнадзора, Министерства образования и других профильных ведомств.