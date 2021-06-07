В Башкирии открылся новый деревенский ФАП

Медпункт полностью готов к приему пациентов: внутренняя отделка завершена, оборудование завезено, есть интернет, вода и электричество. ФАП обслуживает 4 населенных пункта с численностью населения более 130 человек.

До конца года в районе планируют возвести всего 6 фельдшерско-акушерских пунктов в тех деревнях, в которых они находятся в аварийном состоянии.