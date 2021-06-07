В Башкирии прошел фестиваль «Этника башкирского паласа»

«Этника башкирского паласа». В Стерлитамакском районе прошел фестиваль под таким названием. Его посетители увидели настоящие произведения ковроткачества.
Прямо на улице организаторы установили станки, и мастерицы показали, как создают башкирские паласы. Желающие приняли участие в мастер-классах и ближе познакомились с оборудованием и процессом вязания ковра.
Организаторы убеждены, что фестиваль играет большую роль в возрождении башкирской национальной культуры, а также сохранении и передаче традиций подрастающему поколению.