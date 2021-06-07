Житель Башкирии выпрыгнул из окна, чтобы защитить машину от угонщика

В Туймазах хозяин автомобиля лично поймал угонщика. Подробности случившегося сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Житель Абзелиловского района приехал в город навестить старого приятеля. После ночи в клубе в состоянии алкогольного опьянения по дороге домой мужчина увидел авто и решил угнать его, чтобы покататься. Он проник в открытую дверь, машину завёл, перемкнув провода – этому навыку он научился в автомобильном колледже.
Но далеко угонщик уехать не успел, шум мотора услышал хозяин автомобиля, который, чтобы задержать преступника с поличным, выпрыгнул из окна на первом этаже. Он передал угонщика сотрудникам правоохранительных органов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД по РБ.