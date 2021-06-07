Житель Башкирии выпрыгнул из окна, чтобы защитить машину от угонщика

Житель Абзелиловского района приехал в город навестить старого приятеля. После ночи в клубе в состоянии алкогольного опьянения по дороге домой мужчина увидел авто и решил угнать его, чтобы покататься. Он проник в открытую дверь, машину завёл, перемкнув провода – этому навыку он научился в автомобильном колледже.