В Башкирии 13-летняя девочка упала в колодец

Сегодня, 7 июня, 13-летняя девочка упала в колодец в деревне Подымалово Уфимского района. Следователи Башкирии уже расследуют произошедшее.
Девочка каталась на велосипеде и, чтобы отдохнуть, остановилась на обочине автодороги, где наступила на люк и провалилась прямо в канализационный колодец. Каким-то чудом ей удалось ухватиться руками за края люка и позвать на помощь. Девочку вытащили проходившие мимо очевидцы.
Теперь проводится доследственная проверка по факту падения ребёнка в колодец. Допрашиваются очевидцы, осматривается место происшествия. Буду установлены ответственные лица, которые допустили открытие канализационного люка. Руководству Уфы уже направлено требование проверить всю систему канализации в городе.