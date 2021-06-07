В Башкирии 13-летняя девочка упала в колодец

Сегодня, 7 июня, 13-летняя девочка упала в колодец в деревне Подымалово Уфимского района. Следователи Башкирии уже расследуют произошедшее.

Девочка каталась на велосипеде и, чтобы отдохнуть, остановилась на обочине автодороги, где наступила на люк и провалилась прямо в канализационный колодец. Каким-то чудом ей удалось ухватиться руками за края люка и позвать на помощь. Девочку вытащили проходившие мимо очевидцы.