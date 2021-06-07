Жители Уфы добились установки скамеек благодаря системе «Инцидент»

Среди обилия деревьев и зелени – сказочные герои и мультперсонажи. «Аллея сказок» – излюбленное место прогулок и отдыха для жителей Демского района. Здесь любят проводить время пожилые люди, гуляют мамы с колясками. Можно сказать, идеальное место для отдыха, если бы не одно но: здесь не было скамеек.

Часто гуляем здесь с детьми, несколько раз писали на сайт администрации, в саму администрацию, чтобы установили скамейки, потому что с детьми гуляешь, охота отдохнуть, присесть, скамеек не было. Наталья Лихачёва, жительница Демского района г. Уфы

В конце мая жители решили написать в социальные сети, а уже через несколько дней скамейки стояли. Решить вопрос оперативно помогла система «Инцидент-менеджмент», которая зафиксировала обращение граждан.

Мы связались с коллегами из администрации Демского района. Как выяснилось по окончании, элементы, об отсутствии которых обращались жители, находились на ежегодной реставрации, небольшая задержка была вызвана тем, что в этом году администрация района сделала очень интересный элемент – изготовили навесы на эти скамейки. Тимур Ханнанов, сотрудник Центра управления Республикой Башкортостан

В прошлом году мы не устанавливали здесь скамейки из-за ограничительных мер, связанных с пандемией. Здесь находился ковид-госпиталь, а в этом году их планировали установить, коммунальные службы ремонтировали их, делали навесы, но вот жители поторопили нас. Эльвера Хайбуллина, начальник информационно-аналитического отдела Демского района г. Уфы

Скамейки планировали установить ко Дню города, но коммунальные службы справились быстрее, и уже к началу июня на «Аллее сказок» появились эти элементы благоустройства. В свою очередь демчане, писавшие о проблеме в социальных сетях, благодарны за то, что их услышали.

Скамейки очень хорошие, удобные, с козырьком и от дождя, можно спрятаться. Мы здесь с семьей очень часто прогуливаемся с мальчиками, любим гулять в свободное время после работы, в выходные дни. Илюс Хайруллин, житель Демского района г. Уфы