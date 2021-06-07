Жители Уфы добились установки скамеек благодаря системе «Инцидент»

Среди
обилия деревьев и зелени – сказочные герои и мультперсонажи. «Аллея сказок» –
излюбленное место прогулок и отдыха для жителей Демского района. Здесь любят
проводить время пожилые люди, гуляют мамы с колясками. Можно сказать, идеальное
место для отдыха, если бы не одно но:
здесь не было скамеек.
Часто гуляем здесь
с детьми, несколько раз писали на сайт администрации, в саму администрацию,
чтобы установили скамейки, потому что с детьми гуляешь, охота отдохнуть,
присесть, скамеек не было.Наталья Лихачёва, жительница Демского района г. Уфы
В
конце мая жители решили написать в социальные сети, а уже через несколько дней
скамейки стояли. Решить вопрос оперативно помогла система «Инцидент-менеджмент»,
которая зафиксировала обращение граждан.
Мы связались с
коллегами из администрации Демского района. Как выяснилось по окончании,
элементы, об отсутствии которых обращались жители, находились на ежегодной
реставрации, небольшая задержка была вызвана тем, что в этом году администрация
района сделала очень интересный элемент – изготовили навесы на эти скамейки.Тимур Ханнанов, сотрудник Центра управления Республикой Башкортостан
В прошлом году мы
не устанавливали здесь скамейки из-за ограничительных мер, связанных с
пандемией. Здесь находился ковид-госпиталь,
а в этом году их планировали установить, коммунальные службы ремонтировали их,
делали навесы, но вот жители поторопили нас.Эльвера Хайбуллина, начальник информационно-аналитического отдела Демского района г. Уфы
Скамейки
планировали установить ко Дню города, но коммунальные службы справились быстрее,
и уже к началу июня на «Аллее сказок» появились эти элементы
благоустройства. В свою очередь демчане,
писавшие о проблеме в социальных сетях,
благодарны за то, что их услышали.
Скамейки очень
хорошие, удобные, с козырьком и от дождя, можно спрятаться. Мы здесь с семьей
очень часто прогуливаемся с мальчиками, любим гулять в свободное время после
работы, в выходные дни.Илюс Хайруллин, житель Демского района г. Уфы
А
времени теперь на прогулки у Хайруллиных будет много. Отец семейства с
сегодняшнего дня в отпуске, половину которого планирует провести дома, в
Демском районе. Поэтому в «Аллею сказок» они будут приходить еще чаще. Тем
более, теперь после продолжительных прогулок есть, где присесть отдохнуть.