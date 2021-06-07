В Башкирии начали выдавать удостоверения «Дети войны»

В Башкортостане началась выдача удостоверений «Дети войны», которые ввел по просьбе ветеранов Радий Хабиров. Документ получат те, кто родился с 22 июня 1927 года по 3 сентября 45-го и постоянно проживает на территории республики.
Таковых на сегодняшний день 189 тысяч человек. Часть специальных удостоверений уже получили в Благоварском, Чекмагушевском, Буздякском, Федоровском, Янаульском районах, Сибае и Салавате. Документ дает право на некоторые меры социальной поддержки населения.
Среди получателей удостоверения в Салавате и Анастасия Серова. Дочь фронтовика, несмотря на то, что родилась в апреле 1940 года, хорошо помнит военные годы. Как много приходилось работать матери и всем, кто был в тылу. Поэтому статус «Дети войны», считает пенсионерка, они получают вполне заслуженно.