В Башкирии начали выдавать удостоверения «Дети войны»

В Башкортостане началась выдача удостоверений «Дети войны», которые ввел по просьбе ветеранов Радий Хабиров. Документ получат те, кто родился с 22 июня 1927 года по 3 сентября 45-го и постоянно проживает на территории республики.

Таковых на сегодняшний день 189 тысяч человек. Часть специальных удостоверений уже получили в Благоварском, Чекмагушевском, Буздякском, Федоровском, Янаульском районах, Сибае и Салавате. Документ дает право на некоторые меры социальной поддержки населения.

Это право на внеочередное оказание медицинской помощи, внеочередное предоставление путевок в организации стационарного социального обслуживания и единовременная выплата в соответствии с указом главы РБ. Людмила Лобырева, заместитель директора филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по г. Салавату