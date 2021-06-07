В Башкирии трактор протаранил пассажирский автобус

В Кугарчинском районе трактор врезался в пассажирский автобус, есть пострадавший. Авария произошла на пятом километре автодороги Тляумбетово – Даут-Каюпово. За рулем тяжелой техники был 47-летний местный житель.

Мужчина, управлявший трактором, не имел прав тракториста-машиниста. При выезде на главную он протаранил ПАЗ. Известно, что в момент столкновения в салоне маршрутного автобуса находилось два пассажира – супружеская пара.