Уфимский ГК «Акбузат» победой завершил сезон

Я считаю, что рост есть. В прошлом году команда была на 13-м месте. В этом году на десятом. Так что идем вперед. Я думаю, что следующий сезон будет намного интереснее, и команда «Акбузат» будет не на десятом месте, а гораздо выше.

Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»