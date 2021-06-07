Уфимский ГК «Акбузат» победой завершил сезон

Гандболисты уфимского «Акбузата» завершили сезон в российской суперлиге Париматч среди мужских команд. В последнем туре был обыгран снежинский «Сунгуль» со счетом 36:26.

Встреча носила принципиальный характер: у соперников было равное количество очков. Победа позволила уфимцам сохранить за собой десятую строчку в итоговой турнирной таблице.

Я считаю, что рост есть. В прошлом году команда была на 13-м месте. В этом году на десятом. Так что идем вперед. Я думаю, что следующий сезон будет намного интереснее, и команда «Акбузат» будет не на десятом месте, а гораздо выше.

Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»
Фото №1 - Уфимский ГК «Акбузат» победой завершил сезон

Уже в следующем сезоне перед клубом будут стоять более высокие задачи. Ранее в Уфу приезжал президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев. На встрече с руководством республики обсудили меры поддержки развития гандбола в регионе и возможности создания училища олимпийского резерва.

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