Уфимский ГК «Акбузат» победой завершил сезон

Гандболисты уфимского «Акбузата» завершили сезон в российской суперлиге Париматч среди мужских команд. В последнем туре был обыгран снежинский «Сунгуль» со счетом 36:26.
Встреча носила принципиальный характер: у соперников было равное количество очков. Победа позволила уфимцам сохранить за собой десятую строчку в итоговой турнирной таблице.
Уже в следующем сезоне перед клубом будут стоять более высокие задачи. Ранее в Уфу приезжал президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев. На встрече с руководством республики обсудили меры поддержки развития гандбола в регионе и возможности создания училища олимпийского резерва.