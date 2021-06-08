В Башкирии произошел пожар в доме, в котором находились трое детей

Накануне в Миякинском районе Башкирии произошел пожар в доме, в котором проживала многодетная семья. Жизни троих детей спас пожарный извещатель. Об этом сообщил руководитель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров на оперативном совещании.

ЧП произошло в минувшую субботу, 5 июня. Известно, в момент возгорания дети находились дома одни - их мама ушла в магазин. 10-летняя девочка услышала звук сработавшего извещателя, схватила своего четырехмесячного братишку и вместе с 8-летней сестренкой покинула горящий дом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.