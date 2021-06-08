В Башкирии двое детей и взрослый спаслись из пожара, еще один человек погиб

Сегодня ночью, 8 июня, в селе Верхнеяркеево Илишевского района Башкирии произошел пожар в одноэтажном доме. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 0:26. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел на улице Чеверева. Площадь горения составила 120 квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение в 1:10.
По предварительным данным, возгорание произошло на веранде, где и было обнаружено тело мужчины. В настоящее время дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Фото: Пресс-служба МЧС Башкирии.