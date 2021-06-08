В Башкирии двое детей и взрослый спаслись из пожара, еще один человек погиб

Из зоны воздействия опасных факторов пожара самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарной охраны 3 человека (из них 2 ребенка), в медицинской помощи не нуждаются, размещены у родственников. К сожалению, в ходе тушения пожара в 00-38 обнаружен погибший мужчина, 1985 года рождения.

пресс-служба МЧС Башкирии