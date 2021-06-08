В Башкирии подросток ушел из жизни, оставив странное послание

В селе Бузавлык Благоварского района простились с 17-летним подростком, который неожиданно для всех свел счеты с жизнью. Незадолго до своей гибели юноша поставил в социальных сетях статус: «Душу разрушает суета».
Что же именно произошло в тот роковой день - близкие объяснить не могут. Все вспоминают о парне как о общительном и веселом человеке, который строил большие планы на будущее и очень любил жизнь.
Парня похоронили в родном селе. Родные и близкие до сих пор не могут оправиться от горя. В СУ СКР по Башкирии подтвердили, что характер гибели подростка не носит криминальный характер.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.