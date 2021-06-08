В Уфе подросток ради лайков в TikTok пошёл на опасный для жизни поступок

В Уфе юный видеоблогер пошёл на опасный для жизни поступок ради лайков в популярном приложении TikTok. Мальчик забрался на многоэтажку и перелез за выступ жилого дома.

Телеканал UTV поделился кадрами опасного трюка. Школьник с помощью друзей перебрался за ограждение и встал на узком козырьке. По словам самого мальчика, козырёк находится на 11 этаже.

Видимо, юный каскадёр решил поделиться с подписчиками видом города с высоты птичьего полёта. Как мальчик залез обратно, осталось за кадром.