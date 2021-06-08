В Уфе машинист пострадал из-за взрыва колеса

11 мая в Шакше произошёл несчастный случай. На базе службы по благоустройству серьёзно пострадал 60-летний машинист бульдозера.
Как сообщает Гострудинспекция, перед выездом мужчина заметил, что заднее колесо у трактора сдулось. Он завёл машину, подключил шланг подкачки к ресиверу воздуха, а когда колесо стало нужного размера, он просто закрыл кран и с золотником прилёг с внутренней стороны колеса. В этот момент из-за давления шина лопнула и причинила вред машинисту – мужчине после диагностировали серьёзную травму головы.
Причина произошедшего – нарушение правил эксплуатации шины. Также работодатель не обеспечил работников безопасными условиями труда. За это он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.