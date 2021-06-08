МВД России сообщило, кого и как будут доставлять в вытрезвители

Доставлять в вытрезвители будут, соответственно, тех, кто находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения. Полиция сможет забирать пьяных прямо с улиц (также с площадей, стадионов, станций, платформ, из парков и т.д.), если они не могут передвигаться самостоятельно, а также из транспорта и даже из дома, если от пьяного будет исходить угроза для других. Граждан будут транспортировать в медицинские, специализированные организации или в подразделения полиции.