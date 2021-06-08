В эти дни башкирские рапиристы борются за путевки на Олимпийские игры в Токио. Напомним, составы для участия в личных состязаниях Игр как в мужской, так и в женской рапире определены.
У мужчин точно отправятся на Олимпиаду братья Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников. Тимуру Сафину за выступление на Играх предстоит побороться с Олимпийским чемпионом Алексеем Черемисиным. Накануне башкирский рапирист выиграл в первой встрече 15:11.
У женщин в основной состав сборной вошли лидер мирового и российского рейтинга Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и уфимка Аделина Загидуллина. А вот Настя Иванова оспорит место в составе с Мартой Мартьяновой из Казани на сборах в Сочи. Накануне уфимская фехтовальщица уступила в первой встрече – 7:11.