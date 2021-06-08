В Уфе руководителя компании по продаже нефтепродуктов обвиняют в мошенничестве

В отношении руководителя компании по продаже нефтепродуктов было возбуждено уголовное дело. Предпринимателя обвиняют в крупном мошенничестве.
Главное следственное управление МВД Башкирии расследует махинации 39-летнего предпринимателя, который в 2017 году оформил в банке кредит на 44 млн рублей. При этом деньги были похищены. Спустя год мужчина продал своим родственникам и знакомым 22 единицы техники, которые принадлежали компании, на общую сумму в 19 млн рублей. А в 2019 компания были признана банкротом.
В общей сложности, предприниматель причинил ущерб компании на 40 млн рублей. Теперь его судят по статье, которая подразумевает лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.