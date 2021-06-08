В Башкирии за 15 лет рождаемость второго и последующих детей выросла более чем в два раза

За последние 15 лет в Башкирии увеличилась рождаемость второго и последующих детей. По информации Министерство семьи и труда республики, цифра выросла в более чем два раза.

Республика на данный момент занимает четвертое место по уровню многодетности, уступая Дагестанской и Чеченской республикам, а также Москве. По сравнению с 2005 годом, когда доля рождаемости второго и последующих детей составляла 13%, показатель вырос до 28%.

Напомним, в России существенно изменились условия получения материнского капитала. Если раньше выплаты были положены только семьям, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, то с 2020 года маткапитал стал доступен и для родителей первенца.