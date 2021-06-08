В Башкирии от последствий коронавируса скончался экс-министр экологии

Азат Кутлиахметов, экс-министр экологии Башкирии, трагически скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Бывший чиновник скончался накануне, 7 июня, на 64-ом году жизни. У Азата Кутлиахметова было хроническое заболевание лёгких, которое осложнило протекание коронавирусной инфекции.
Прощание с погибшим пройдёт сегодня, 8 июня, в селе Жуково Уфимского района.
Справка: Азат Нуриахметович Кутлиахметов родился 10 октября 1956 года в деревне Мансур Учалинского района Республики Башкортостан. Окончил Башкирский государственный университет. Трудовую деятельность начал в 1974 году на Учалинском горно-обогатительном комбинате. Работал электрослесарем на Учалинском горно-обогатительном комбинате, председателем спорткомитета исполкома Учалинского горсовета, председателем Учалинского городского комитета по охране природы, Учалинского объединенного комитета по охране окружающей среды Госкомитета РБ по экологии, уполномоченным по г. Учалы Министерства по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности РБ, Госкомитета РБ по охране окружающей среды, Министерства природных ресурсов РБ.
С 2003 по 2010 годы трудился начальником отдела экологии и охраны окружающей среды Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы. В 2010 году был назначен министром природопользования и экологии Республики Башкортостан. С 2012 года был доцентом кафедры экологии, географии и природопользования БГПУ им. М. Акмуллы.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье и близким Азата Кутлиахметова.