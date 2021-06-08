В Башкирии от последствий коронавируса скончался экс-министр экологии

Справка: Азат Нуриахметович Кутлиахметов родился 10 октября 1956 года в деревне Мансур Учалинского района Республики Башкортостан. Окончил Башкирский государственный университет. Трудовую деятельность начал в 1974 году на Учалинском горно-обогатительном комбинате. Работал электрослесарем на Учалинском горно-обогатительном комбинате, председателем спорткомитета исполкома Учалинского горсовета, председателем Учалинского городского комитета по охране природы, Учалинского объединенного комитета по охране окружающей среды Госкомитета РБ по экологии, уполномоченным по г. Учалы Министерства по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности РБ, Госкомитета РБ по охране окружающей среды, Министерства природных ресурсов РБ.