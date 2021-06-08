В Башкирии назначили нового министра транспорта

Перед новым руководителем направления будут стоять те же задачи – привлечение федеральных денег на крупные инфраструктурные проекты, снижение аварийности и смертности на дорогах, повышение безопасности и экологичности общественного транспорта, организация эффективной системы пассажирских перевозок во всех городах республики, увеличение парка комфортабельных автобусов «Башавтотранса» и другие.