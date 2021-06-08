В Башкирии назначили нового министра транспорта

В Башкирии был назначен новый министр транспорта. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров.
Новым министром стал 54-летний Александр Булушев. Напомним, в феврале 2021 года Алан Марзаев, прежний министр транспорта, ушёл с поста по собственному желанию. Временно исполнял обязанности министра до сегодняшнего дня Виктор Жульков.
Перед новым руководителем направления будут стоять те же задачи – привлечение федеральных денег на крупные инфраструктурные проекты, снижение аварийности и смертности на дорогах, повышение безопасности и экологичности общественного транспорта, организация эффективной системы пассажирских перевозок во всех городах республики, увеличение парка комфортабельных автобусов «Башавтотранса» и другие.
Справка: Александр Булушев родился 16 сентября 1967 года в Новосибирской области. Закончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт. С 1994 года в бизнесе. Последние годы возглавлял компании «Промгеосырье», был заместителем директора «БитумОйл», индивидуальным предпринимателем. По закону госслужащие не имеют право вести бизнес, поэтому Булушев принял меры по передаче принадлежащих ему ценных бумаг в доверительное управление.