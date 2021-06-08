В Башкирии задержали лже-газовика, который обманывал пенсионеров

В Башкирии полицейским удалось задержать мошенника, который под видом работника газовой службы обманывал доверчивых пенсионеров.

Фото №1 - В Башкирии задержали лже-газовика, который обманывал пенсионеров

23-летний житель Нуримановского района устанавливал в квартирах пенсионеров старые датчики и обкрадывал клиентов. Оказалось, ранее парень действительно работал в службе по установке приборов учёта, поэтому он просто воспользовался списком клиентов.

За установку старых счётчиков мошенник требовал у пенсионеров 10 тысяч рублей, а после грабил их. Установлена причастность парня у двум случаям ограбления. В общей сложности лже-газовик похитил 130 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемый задержан, свою вину он полностью признаёт. Было возбуждено уголовное дело.

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