В Башкирии задержали лже-газовика, который обманывал пенсионеров

В Башкирии полицейским удалось задержать мошенника, который под видом работника газовой службы обманывал доверчивых пенсионеров.

23-летний житель Нуримановского района устанавливал в квартирах пенсионеров старые датчики и обкрадывал клиентов. Оказалось, ранее парень действительно работал в службе по установке приборов учёта, поэтому он просто воспользовался списком клиентов.

За установку старых счётчиков мошенник требовал у пенсионеров 10 тысяч рублей, а после грабил их. Установлена причастность парня у двум случаям ограбления. В общей сложности лже-газовик похитил 130 тысяч рублей.