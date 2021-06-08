В Башкирии появилась Межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей

В Башкирии была создана Межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в сфере недропользования на территории региона. Соответствующий указ был подписан главой республики Радием Хабировым.

Фото №1 - В Башкирии появилась Межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей

Комиссия будет обеспечивать эффективное взаимодействие государственных органов, представителей местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, организаций и общественности в сфере недропользования.

В мае 2021 года Радий Хабиров принял участие в выездном совещании по актуальным вопросам недропользования в Баймакском районе. Именно там глава региона выступил с инициативой создать соответствующую комиссию. Указ полностью утверждает положение о комиссии, а также указывает на её состав.

Администрация Главы Башкортостана должна разработать и направить в органы местного самоуправления модельный порядок участия недропользователей в социально-экономическом развитии муниципалитетов и модельное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией муниципального образования и недропользователем.

Правительству республики необходимо внести предложения о заключении соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Федеральным агентством по недропользованию и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования

Министерство природопользования и экологии РБ должно заключить соглашение с Ассоциацией недропользователей Башкортостана с учётом положений указа, предусмотрев вхождение в её состав всех недропользователей, работающих на территории республики

Государственному Собранию – Курултаю региона рекомендуется провести мониторинг реализации Кодекса Республики Башкортостан о недрах.

По словам Азата Бадранова, летом будет проведена работа по паспортизации всех карьеров, как легальных, так и заброшенных. Требуется определить необходимый объем рекультивации и выявить нарушения природоохранного законодательства. После этого по всем выявленным фактам будут обращения в правоохранительные органы, которые должны дать правовую оценку действиям юридических и физических лиц.

Создаём при Минкэкологии отдельные единицы штатные – маркшейдеров. Это нам позволит вовремя, во-первых, инспектировать, проверять, смотреть, что у нас происходит с теми или иными карьерами  в районах нашего Зауралья, а также большая проблема была на самом деле по отсутствие маркшейдеров. Это позволит нам проводить оценку того ущерба, который наносят недобросовестные недропользователи.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Напомним, что наиболее «фонящими районами», где недропользователи наносят ущерб природе, являются районы Зауралья. После ряда поездок и встреч с местным населением Главой Башкортостана и было принято решение о создании Межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей и наведения порядка в этой сфере.

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