В Башкирии появилась Межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей

В Башкирии была создана Межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в сфере недропользования на территории региона. Соответствующий указ был подписан главой республики Радием Хабировым.
Комиссия будет обеспечивать эффективное взаимодействие государственных органов, представителей местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, организаций и общественности в сфере недропользования.
В мае 2021 года Радий Хабиров принял участие в выездном совещании по актуальным вопросам недропользования в Баймакском районе. Именно там глава региона выступил с инициативой создать соответствующую комиссию. Указ полностью утверждает положение о комиссии, а также указывает на её состав.
Администрация Главы Башкортостана должна разработать и направить в органы местного самоуправления модельный порядок участия недропользователей в социально-экономическом развитии муниципалитетов и модельное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией муниципального образования и недропользователем.
Правительству республики необходимо внести предложения о заключении соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Федеральным агентством по недропользованию и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
Министерство природопользования и экологии РБ должно заключить соглашение с Ассоциацией недропользователей Башкортостана с учётом положений указа, предусмотрев вхождение в её состав всех недропользователей, работающих на территории республики
Государственному Собранию – Курултаю региона рекомендуется провести мониторинг реализации Кодекса Республики Башкортостан о недрах.
По словам Азата Бадранова, летом будет проведена работа по паспортизации всех карьеров, как легальных, так и заброшенных. Требуется определить необходимый объем рекультивации и выявить нарушения природоохранного законодательства. После этого по всем выявленным фактам будут обращения в правоохранительные органы, которые должны дать правовую оценку действиям юридических и физических лиц.
Напомним, что наиболее «фонящими районами», где недропользователи наносят ущерб природе, являются районы Зауралья. После ряда поездок и встреч с местным населением Главой Башкортостана и было принято решение о создании Межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей и наведения порядка в этой сфере.