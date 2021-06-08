В Башкирии появилась Межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей

Создаём при Минкэкологии отдельные единицы штатные – маркшейдеров. Это нам позволит вовремя, во-первых, инспектировать, проверять, смотреть, что у нас происходит с теми или иными карьерами в районах нашего Зауралья, а также большая проблема была на самом деле по отсутствие маркшейдеров. Это позволит нам проводить оценку того ущерба, который наносят недобросовестные недропользователи.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан