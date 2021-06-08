Житель Башкирии спас девушку с приступом эпилепсии

Как сообщает пресс-служба УФССП по РБ, инцидент произошёл в мировом суде Бакалинского района. Девушка пришла в суд в качестве истца. Антон Табатадзе проверил её документы, начался судебный процесс, но в какой-то момент девушке стало плохо – она упала в приступе эпилепсии, побледнела, стала запрокидывать голову назад и задыхаться. Не сомневаясь ни секунды, судебный пристав бросился ей на помощь и оказал необходимую первую помощь.