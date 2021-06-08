В Башкирии мужчину ударило током на базе отдыха

Суд нашёл виновного в случившемся. 40-летний житель Уфимского района временно исполнял обязанности директора коммерческой фирмы. Он дал указание рабочему заменить электронагреватель в баке для воды. Вот только механизм был установлен кустарным способом и при отсутствии заземления. Из-за этого один из посетителей при использовании горячей воды получил поражение током – его притянуло к металлической печи. Несчастный получил ожоги 30% поверхности тела.