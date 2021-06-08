Тимур Сафин выиграл поединок в борьбе за путевку на Олимпиаду

В эти дни сборная России по фехтованию на рапирах находится в Сочи. Вакантным оставалось только четвертое место в составе олимпийской команды. И эту позицию разыграли между собой победители Рио Тимур Сафин и Алексей Черемисинов. В итоге сегодня уфимский рапирист с минимальной разницей в счете одержал победу во второй встрече – 15:14.
Что касается женской сборной, то в основной состав вошла уфимка Аделина Загидуллина. Еще одна рапиристка из Башкортостана Анастасия Иванова боролась за место в Олимпийской команде с Мартой Мартьяновой. В итоге накануне уфимка проиграла бой, сегодня вторую встречу выиграла со счетом 14:13, а вот в решающем поединке уступила – 7:8.