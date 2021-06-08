В Башкирии пчел спасут от массовой гибели

Данная проблема возникает регулярно. Наиболее массовый мор пчел по всей стране наблюдался летом 2019 года. В прошлом году тоже были тревожные сигналы. И сейчас они поступают из южных районов нашей республики. С инициативой сельхозпроизводителей заблаговременно оповещать пчеловодов о применении пестицидов и о мерах ответственности за неисполнение этой обязанности изначально выступил парламент Башкортостана.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан