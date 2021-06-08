В Башкирии пчел спасут от массовой гибели

Пчелы окажутся под защитой федерального закона. Документ вступит в силу в текущем месяце. Московским коллегами инициативу предложили парламентарии Башкортостана. Это связано, прежде всего, с гибелью насекомых во время химической обработки полей от вредителей.

Такое случается по всей стране. В башкирском Зауралье сейчас наблюдается гибель пчелосемей в связи с обработкой лесов от непарного шелкопряда. Пасечники несут большие убытки, хотя могли бы успеть перевезти улья в безопасное место при своевременном оповещении. Теперь федеральный закон обязует делать это через местные СМИ и социальные сети.

Данная проблема возникает регулярно. Наиболее массовый мор пчел по всей стране наблюдался летом 2019 года. В прошлом году тоже были тревожные сигналы. И сейчас они поступают из южных районов нашей республики. С инициативой сельхозпроизводителей заблаговременно оповещать пчеловодов о применении пестицидов и о мерах ответственности за неисполнение этой обязанности изначально выступил парламент Башкортостана.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан
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