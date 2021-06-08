В Башкирии пчел спасут от массовой гибели

Пчелы окажутся под защитой федерального закона. Документ вступит в силу в текущем месяце. Московским коллегами инициативу предложили парламентарии Башкортостана. Это связано, прежде всего, с гибелью насекомых во время химической обработки полей от вредителей.
Такое случается по всей стране. В башкирском Зауралье сейчас наблюдается гибель пчелосемей в связи с обработкой лесов от непарного шелкопряда. Пасечники несут большие убытки, хотя могли бы успеть перевезти улья в безопасное место при своевременном оповещении. Теперь федеральный закон обязует делать это через местные СМИ и социальные сети.