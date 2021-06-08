На дорогах Башкирии установят 500 комплексов фотовидеофиксации

До декабря на дорогах Башкортостана появятся еще 500 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Их установят на трассах регионального, межмуниципального и местного значения. Об этом сообщили на заседании президиума правительства республики.

По словам премьер-министра Андрея Назарова, установка камер способствует сокращению количества ДТП. Сейчас в республике работают 1015 комплексов автоматической фото- и видеофиксации. Однако техническими средствами пока еще оборудованы не все аварийно-опасные участки. Число смертей на дорогах Башкортостана вызывает тревогу.

Безопасность на дорогах должна быть более высокая, чем до сегодняшнего дня. Потому что, к сожалению, пока нам не удалось переломить ситуацию, на дорогах гибнут большое количество людей. И тот результат, который мы хотели бы  получить, пока мы не смогли этого сделать. Для этого нужно дополнительное техническое обеспечение наших дорог.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Также на заседании обсудили меры профилактики онкозаболеваний. Они занимают лидирующие позиции в структуре смертности не только в республике, но и по всей стране. В прошлом году от новообразований в регионе умерли семь тысяч человек, что на 3,2% меньше, чем годом ранее.

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