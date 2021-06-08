На дорогах Башкирии установят 500 комплексов фотовидеофиксации

До декабря на дорогах Башкортостана появятся еще 500 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Их установят на трассах регионального, межмуниципального и местного значения. Об этом сообщили на заседании президиума правительства республики.
По словам премьер-министра Андрея Назарова, установка камер способствует сокращению количества ДТП. Сейчас в республике работают 1015 комплексов автоматической фото- и видеофиксации. Однако техническими средствами пока еще оборудованы не все аварийно-опасные участки. Число смертей на дорогах Башкортостана вызывает тревогу.
Также на заседании обсудили меры профилактики онкозаболеваний. Они занимают лидирующие позиции в структуре смертности не только в республике, но и по всей стране. В прошлом году от новообразований в регионе умерли семь тысяч человек, что на 3,2% меньше, чем годом ранее.