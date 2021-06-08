На дорогах Башкирии установят 500 комплексов фотовидеофиксации

Безопасность на дорогах должна быть более высокая, чем до сегодняшнего дня. Потому что, к сожалению, пока нам не удалось переломить ситуацию, на дорогах гибнут большое количество людей. И тот результат, который мы хотели бы получить, пока мы не смогли этого сделать. Для этого нужно дополнительное техническое обеспечение наших дорог.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан