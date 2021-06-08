Жителя Башкирии ножом ударила супруга, а он продолжил выпивать

5 июня в Белокатайском районе произошла семейная ссора, которая закончилась поножовщиной. Подробности случившегося сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В больницу доставили 47-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением. Выяснилось, что на него напала его 46-летняя жена. Супруги проводили вечер за распитием спиртных напитков, но внезапно между ними вспыхнула ссора, во время которой женщина ударила мужчину ножом.

Пострадавший, однако, продолжил застолье. И только через какое-то время начал терять сознание. К счастью, в этот момент в дом пришла мама сельчанина, которая и вызвала скорую помощь.

Было возбуждено уголовное дело. Женщина оправдала свой поступок алкогольным опьянением.