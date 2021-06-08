На трассе в Башкирии пьяный водитель устроил ДТП: пострадала женщина

Вчера, 7 июня, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили SsangYong и Chevrolet Aveo. Первая иномарка съехала в кювет, а вторая - опрокинулась.
Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 23 километре дороги Стерлитамак - Салават. Виновником аварии оказался 34-летний водитель автомобиля марки "SsangYong". От медицинского освидетельствования мужчина отказался.
37-летняя водитель "Авео" получила различные травмы. Женщину доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.