Радий Хабиров проинспектировал обустройство зон отдыха в Уфе

Где и как отдыхают или будут проводить свободное время уфимцы, проверил глава Башкортостана. Радий Хабиров провел рабочую поездку по Уфе и посетил рекреационные зоны в разных частях города. Уже к концу лета в столице благоустроят сразу несколько площадок, которые станут долгожданными для горожан.

Парк «Южный» в одноименном микрорайоне Уфы планируют открыть в конце лета, сейчас же работы в самом разгаре. Их качество проинспектировал глава Башкортостана. Радий Хабиров осмотрел территорию, а также оценил качество применяемых материалов. На площади в 2700 квадратных метров запланированы несколько спортивных и игровых зон, тренажеры для воркаута, большая рекреационная зона с параллельными беговой и пешеходной дорожками. Создается также фонтан. Южный парк будет отличаться от всех остальных общественных территорий республики. Из-за расположения на склоне горы он получается трехъярусным.

Два года назад мы обратили внимание на эту площадку, мы знаем, насколько не хватает рекреационных прогулочных мест в этом микрорайоне. Если посчитать, то в 10-минутной доступности от этой территории проживает около 70 тысяч человек. Надо понимать, насколько она востребована. Но при этом была в таком вот состоянии. Ольга Сарапулова, заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы

В таком состоянии – это означает, что здесь был пустырь, заваленный строительным мусором, когда район стал расширяться. Еще раньше здесь были глубокие каменистые овраги, которые шли до каменной переправы через реку Белую. Авторы проекта учитывали и интересы местных жителей. Радий Хабиров также посетил двор дома по улице Софьи Перовской, 13, в Уфе. Здесь идет благоустройство по программе «Башкирские дворики». Местные жители давно ждали перемен.

Обязательно нужно, здесь все было заброшено. А сейчас я вот смотрю: работа идет вовсю. Валентина Лаврентьева, жительница г. Уфы

В данный момент занимаемся разработкой грунта, делаем парковочные места на 84 места, тротуар. Потом будут устанавливаться МАФы, детские площадки – второй этап. Работы начались с 5 мая и окончание 1 июля. Эдуард Сибагатуллин, прораб ООО «Дортрансстрой»

Радий Хабиров пообщался с жителями многоэтажки, чтобы узнать их мнение о проводимых изменениях. Также главу Башкортостана интересовало, соблюдаются ли все необходимые условия по программе «Башкирские дворики».

Парк «Кашкадан» также посетил руководитель республики. Здесь полностью завершена очистка озера, всего вывезли порядка 40 тысяч грузовых машин ила, грязи и бытового мусора. Как рассказали представители подрядной организации, выполнено дноуглубление до четырёх метров. Вода в озере будет чистой, что позволит воссоздать его экосистему и биологическое разнообразие.

Сейчас здесь ведутся работы по благоустройству прибрежной полосы и водоохраной зоны, в парке появится новое освещение, светомузыкальный фонтан. Возле озера обустроят комфортный пляж и зоны для отдыха – рассматривается создание яхт-клуба с прокатом лодок и катамаранов для работы в летнее время, а также организация катка зимой. Стоимость всех работ оценивается в 650,3 млн рублей, из них уже освоено 428,6 млн рублей. Радий Хабиров посетил также парк «Первомайский» в северной части города. Его открыли ко Дню Республики в прошлом году. Глава Башкортостана обратил внимание на местное озеро.