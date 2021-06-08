В Уфе из-за тополиного пуха едва не сгорело садовое товарищество

Пожар в Дёмском районе. Огонь не успел добраться до частных домов, обошлось без жертв. Загорелся тополиный пух. Аллея с деревьями проходит вдоль садового товарищества. Люди в отчаянии и не знают, как обезопасить себя.

В частном жилом секторе горел сухой тополиный пух. Почти что порох – так же воспламеняется от одной искры. Владимир Ишутин был дома, когда за его забором начался пожар.

Резко из кустов пламя. Не видел, кто поджег. Думаю, молодёжь гуляет, балуется спичками. Владимир Ишутин

Тополи больше полувека назад сажал Марат Абдулсаттаров. Райком обязал. Аллею благоустроили вместе с однопартийцами. Мужчина тогда и не думал, что посаженные им деревья принесут столько проблем.

По 5-6 тополей мы должны были посадить. 60 лет назад сажали. Марат Абдулсаттаров

Падают огромные ветки, однажды целое дерево упало. Повезло, что нас дома не было. Альфира Абдулсаттарова

А вот Фирдаус Зубаирова из дома почти не выходит. Находиться рядом с тополиной аллеей женщине опасно для здоровья: у нее аллергия и астма.

В администрации района говорят, что за территорию СНТ не отвечают и вопросом должно заниматься садовое товарищество, однако обещают помочь с решением проблемы.

Совместно с представителями управления коммунального хозяйства мы выедем на место, осмотрим территорию, деревья. Какие-то меры будут предприняты, возможно, снос или кронирование. Руслан Фахуртдинов, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Дёмского района г. Уфы