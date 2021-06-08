В Уфе из-за тополиного пуха едва не сгорело садовое товарищество

Пожар в Дёмском районе. Огонь не успел добраться до частных домов, обошлось без жертв. Загорелся тополиный пух. Аллея с деревьями проходит вдоль садового товарищества. Люди в отчаянии и не знают, как обезопасить себя.
В частном жилом секторе горел сухой тополиный пух. Почти что порох – так же воспламеняется от одной искры. Владимир Ишутин был дома, когда за его забором начался пожар.
Тополи больше полувека назад сажал Марат Абдулсаттаров. Райком обязал. Аллею благоустроили вместе с однопартийцами. Мужчина тогда и не думал, что посаженные им деревья принесут столько проблем.
А вот Фирдаус Зубаирова из дома почти не выходит. Находиться рядом с тополиной аллеей женщине опасно для здоровья: у нее аллергия и астма.
В администрации района говорят, что за территорию СНТ не отвечают и вопросом должно заниматься садовое товарищество, однако обещают помочь с решением проблемы.
Когда именно это случится, не уточнили. Пока остаётся своими силами поливать территорию – так тополиный пух хотя бы не воспламенится. Жители ждут у огорода непогоды. Обещают дожди.