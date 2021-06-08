Радий Хабиров вручил госнаграды соцработникам в их профессиональный праздник

Пошли на передовую вместе с врачами. Радий Хабиров поздравил социальных работников Башкортостана с профессиональным праздником. В непростой пандемийный год социальные службы республики оказали помощь более чем миллиону жителей региона. Доставляли продукты и лекарства, ухаживали за лежачими больными, заменили родных детям-сиротам. На пике коронавируса более 3 тысяч сотрудников, сменяя друг друга, ухаживали за подопечными в психоневрологических диспансерах. К сожалению, не обошлось и без потерь в рядах соцработников.
Даже медицинскую процедуру врач-педиатр центра социальной и коррекционной помощи Назифа Елшибекова превращает в игру. За 10 лет она научилась находить подход к каждому особенному ребенку. Главное правило – любить их как родных.
В День социального работника заслуги Назифы Елшибековой и ее коллег не остались незамеченными. Государственные награды им вручил Радий Хабиров. Он назвал сотрудников соцслужб региона настоящими героями. Вместе с врачами они находились на передовой, помогая нуждающимся всем необходимым. Падали с ног от усталости, но не оставляли тех, кто в них нуждался. На сцену глава Башкортостана поднялся с готовым текстом. Но в итоге, отложив бумаги в сторону, обратился к собравшимся от себя лично.
Выступление Радия Хабирова соцработники несколько раз прерывали аплодисментами. А когда речь зашла о тех, кто, выполняя свой долг, заразился коронавирусом и не смог его победить, едва сдерживали слёзы. Но несмотря на угрозу, никто не отступил. На своём месте они и сейчас, каждый день выходя на работу, чтобы помогать.
8 июня свое 30-летие отмечает служба занятости. Радий Хабиров отметил труд и этой службы. В прошлом году в связи с пандемией количество безработных в республике выросло до 129 тысяч человек. Благодаря принятым мерам на сегодняшний день их число удалось снизить до 55 тысяч. А до конца года этот показатель должен вернуться в докоронавирусный период. Поблагодарил глава Башкортостана и тех, кто работает с особенными детьми.
Награды и благодарственные письма виновникам торжества также вручили спикер Госсобрания республики Константин Толкачёв, вице-премьер правительства, министр здравоохранения Максим Забелин. А министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова наградила победителей регионального конкурса среди лучших соцработников Башкортостана. Подарком к празднику стал концерт с участием танцевальных коллективов и артистов республики. Но даже наблюдая за выступлениями, гости продолжали думать о своих подопечных.
Большую часть времени социальные работники посвящают не себе и даже не своим семьям, а порой совершенно незнакомым людям. Одинокие пенсионеры, инвалиды, больные дети, сироты. Окружая их заботой и любовью, помогают не только справиться с трудностями, но и поверить в чудо. А для многих чудом становятся сами социальные работники.