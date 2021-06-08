Радий Хабиров вручил госнаграды соцработникам в их профессиональный праздник

Мы работаем над тем, чтобы было как можно меньше детей-сирот. Как можно больше работаем с неблагополучными семьями, чтобы не придать ребенку правовой статус «сирота». Чем меньше детей-сирот, тем больше мы будем передавать детей в кровные семьи, тем, я думаю, более счастливыми будут наши дети.

Оксана Уткина, начальник управления по опеке и попечительству администрации г. Стерлитамака