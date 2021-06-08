В Уфе планируют раньше срока сдать самую большую школу в республике

Почти 7 тысяч ученических мест. В Башкортостане в этом году планируют завершить строительство 8 новых школ. Раньше намеченных сроков хотят сдать и образовательный центр в уфимском Инорсе. Это будет самая большая школа в республике. Она позволит окончательно решить проблему с нехваткой ученических мест в одном из самых быстрорастущих микрорайонов башкирской столицы.
Еще немного, и строительно-монтажные работы в блоке начальных классов завершат. До конца месяца подрядчик должен подготовить помещение под оборудование мебелью. Параллельно с этим во дворе строящейся в Инорсе школы приступили к благоустройству прилегающей территории.
Это не просто школа, а целый образовательный центр с детским садом на 345 детей и спортивным блоком. Если дошкольное учреждение уже принимает детей, то сдача второй очереди проекта намечена на 2022 год. Хотя строители хотят завершить объект до конца текущего года.
Это будет самая большая школа не только в Уфе, но и во всей республике. Учебное заведение рассчитано на 1650 ученических мест. Объект состоит из четырех блоков: начального, среднего, спортивного, а еще в одном из них разместятся гардеробы, столовая, актовый зал. Общая площадь здания превышает 25 тысяч квадратных метров.