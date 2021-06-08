В Уфе планируют раньше срока сдать самую большую школу в республике

Почти 7 тысяч ученических мест. В Башкортостане в этом году планируют завершить строительство 8 новых школ. Раньше намеченных сроков хотят сдать и образовательный центр в уфимском Инорсе. Это будет самая большая школа в республике. Она позволит окончательно решить проблему с нехваткой ученических мест в одном из самых быстрорастущих микрорайонов башкирской столицы.

Еще немного, и строительно-монтажные работы в блоке начальных классов завершат. До конца месяца подрядчик должен подготовить помещение под оборудование мебелью. Параллельно с этим во дворе строящейся в Инорсе школы приступили к благоустройству прилегающей территории.

В данное время делаем инженерные сети, закончили канализацию и ливневку. Начали отведение водопровода и параллельно делаем лестничные входы. Рафиль Насыров, бригадир монтажников

Это не просто школа, а целый образовательный центр с детским садом на 345 детей и спортивным блоком. Если дошкольное учреждение уже принимает детей, то сдача второй очереди проекта намечена на 2022 год. Хотя строители хотят завершить объект до конца текущего года.

Ведутся работы, по сетям у нас остались только водопровод и наружные сети, параллельно ведется благоустройство, по блокам мы делаем остатки работ по кровле, по фасаду и витражам, и мы по блокам уходим, средний блок там уже готовность выше. Второй блок чуть ниже, спортблок чуть отстал, но нам по порядку как раз удобно по блокам вводить и отдавать под оборудование. Евгений Панов, заместитель директора подрядной организации