В Башкирии завершается региональный этап «Президентских состязаний»

В Стерлитамаке завершается региональный этап соревнований «Президентские состязания». Спортивное мероприятие проходит по всей стране в несколько туров.

Сначала победители определяются на школьном уровне, потом муниципальном, республиканском. А затем состоится Всероссийский этап в Анапе.

По итогам спортивного многоборья победили школьники из Стерлитамака, на втором месте – представители Кумертау и на третьем – Белорецка. В теории равных также не было стерлитамакцам, белоречане вторые и ребята из Агидели третьи.