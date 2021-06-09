В Башкирии мальчик живет на клизмах, чтобы не умереть

Волонтер из Стерлитамака Регина Биргулиева рассказала в своих социальных сетях душераздирающую историю. Прямо сейчас в Башкирии мучается от страшных болей мальчик Ильхам, которому нужны деньги на обследование в Москве.

Дело в том, что у Ильхама серьезные проблемы с кишечником. Чтобы не умереть и не страдать от сильных болей, каждый день ему делают очищающие клизмы. Только после этого на некоторое время мальчик может вздохнуть спокойно до следующего приступа.

По словам матери мальчика, которая уже не раз обращалась в Регине Биргулиевой, уфимские врачи порекомендовали свозить ребенка на обследование в Москву. Для семьи Ильхама поездка в столицу России серьезно бьет по кошельку, родители мальчика просят помощи у неравнодушных людей.

Финансовые средства необходимы на дорожные расходы, памперсы, бытовую химию и прочие мелочи. Столичные специалисты должны провести операцию, после которой ребенок сможет жить нормально.