«Осадок, пена и грязь»: в Башкирии сельчане жалуются на проблемы с водой

В редакцию телеканала БСТ обратились жители села Красный Яр Уфимского района. Сельчан беспокоит, что днем в их кранах пропадает вода. И для бытовых нужд живительной влагой приходится запасаться ночью. В чем проблема и есть ли пути ее решения?

С таким напором постирать вещи вряд ли получится. В 11: 00 струя из-под крана слабая, а днем и вовсе не будет и капли, говорит Фая Сабурова. И чтобы не остаться совсем без воды, женщина набирает бочку. Это получается сделать ночью, когда появляется напор. Вопрос у женщины вызывает и качество воды

Кипячу, сливая, потом опять наливаю. Сегодня только вымыла чайник, а накипь уже набралась. Фая Сабурова, жительница с. Красный Яр

Проблема, по словам сельчан, длится уже не первый год. И касается не только жителей многоквартирных домов, но и частных. Труднее всего семьям с маленькими детьми.

В пять часов встаю, чтобы набрать воды. У меня двое детей, нужно бочку набирать, вскипятить. И то полностью детей помыть не выходит. Роза Ступина, жительница с. Красный Яр

Воду отключат часа в три, иной раз ее вообще нет. Может целый день не быть. Анастасия Мисютина, жительница с. Красный Яр

Некоторые сельчане не используют воду из-под крана для приготовления пищи или для того, чтобы попить чай. Попросту боятся.

У меня такое впечатление, что она опасна на здоровье. После кипячение смотреть страшно – осадок, пена и грязь какая-то. Фирдаус Нурианов, житель с. Красный Яр

В сельсовете признают: проблема острая. Летом напор пропадает, потому что многие жители используют воду для полива огорода. Да и новых домов за последние годы в селе заметно прибавилось. При этом есть и случаи незаконной врезки в водопровод. Но самое главное – сети внутри села сильно изношены. От этого и частые аварии.

Первые водопроводные сети были сделаны в 60-70-х годах, трубы все постарели. Они как решето, как дуршлаг. По всему Красному Яру на сегодня км 15 труб надо менять. Рим Габидуллин, директор ООО «ЖКХ Красный Яр»

В конце этого года планируется завершение строительства нового водозабора по федеральному проекту «Чистая вода» для нескольких населенных пунктов Уфимского района, в том числе и Красного Яра. Семь скважин должны решить проблему обеспечения населения водой

Это скважина бывшей военной части, у них очень большой дебет. Это верхняя терраса реки Белой, давление очень хорошее. Дмитрий Зубаиров, глава Красноярского сельсовета