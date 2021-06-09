«Осадок, пена и грязь»: в Башкирии сельчане жалуются на проблемы с водой

В редакцию телеканала БСТ обратились жители села Красный Яр Уфимского района. Сельчан беспокоит, что днем в их кранах пропадает вода. И для бытовых нужд живительной влагой приходится запасаться ночью. В чем проблема и есть ли пути ее решения?
С таким напором постирать вещи вряд ли получится. В 11: 00 струя из-под крана слабая, а днем и вовсе не будет и капли, говорит Фая Сабурова. И чтобы не остаться совсем без воды, женщина набирает бочку. Это получается сделать ночью, когда появляется напор. Вопрос у женщины вызывает и качество воды
Проблема, по словам сельчан, длится уже не первый год. И касается не только жителей многоквартирных домов, но и частных. Труднее всего семьям с маленькими детьми.
Некоторые сельчане не используют воду из-под крана для приготовления пищи или для того, чтобы попить чай. Попросту боятся.
В сельсовете признают: проблема острая. Летом напор пропадает, потому что многие жители используют воду для полива огорода. Да и новых домов за последние годы в селе заметно прибавилось. При этом есть и случаи незаконной врезки в водопровод. Но самое главное – сети внутри села сильно изношены. От этого и частые аварии.
В конце этого года планируется завершение строительства нового водозабора по федеральному проекту «Чистая вода» для нескольких населенных пунктов Уфимского района, в том числе и Красного Яра. Семь скважин должны решить проблему обеспечения населения водой
Таким образом, остается дело за заменой труб. Старые попросту могут не справиться с напором воды от новых скважин.