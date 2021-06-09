В Башкирии проходят профилактические рейды по безопасности на водоемах

В Давлекановском районе утонул мужчина. Инцидент произошел на озере возле села Новояппарово. Предположительно, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе водолазных работ найдено тело мужчины 1990 года рождения. В этом году в республике утонуло 12 человек. Такие данные приводит региональный Госкомитет по ЧС. Одна из главных причин трагедий – купание в необорудованных местах. В связи с этим в регионе проходят регулярные рейды.
Помимо профилактики, сотрудники Госкомитета по ЧС ведут и просветительскую работу. Например, проводят мастер-классы по оказанию первой помощи на воде. Как правильно делать искусственной дыхание или непрямой массаж сердца – все это можно узнать у инструкторов.