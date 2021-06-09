В Башкирии проходят профилактические рейды по безопасности на водоемах

В ходе водолазных работ найдено тело мужчины 1990 года рождения. В этом году в республике утонуло 12 человек. Такие данные приводит региональный Госкомитет по ЧС. Одна из главных причин трагедий – купание в необорудованных местах. В связи с этим в регионе проходят регулярные рейды.