В России впервые за три месяца выявили более 10 тысяч зараженных коронавирусом

Так, за сутки в стране впервые за три месяца выявили более 10 тысяч заражённых коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 5 156 250. За сутки этот показатель увеличился на 10 407. При этом одновременно болеют 269 456 человек, выздоровели — 9814 (за всё время – 4 761 899), скончались – 399 (124 895).