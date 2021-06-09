Жительница Уфы выбросила двух кошек с седьмого этажа

Жуткое происшествие зафиксировано в Уфе. 50-летняя местная жительница выбросила из окна на седьмом этаже двух кошек.
К счастью, прохожим удалось сфотографировать уфимку, а кошек в срочном порядке доставить в ветеринарную клинику. Личность подозреваемой удалость установить, она была задержана полицией.
Пострадавшим кошкам оказали необходимую медицинскую помощь, а после хвостатым нашли новых хозяев.
Свой поступок уфимка объяснить не может. В момент совершения преступления она находилась в состоянии алкогольного опьянения.