В Уфе молодого водителя зажало между двумя автобусами

Сегодня, 9 июне, в Уфе зафиксировано серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошёл в микрорайоне Инорс.

Фото №1 - В Уфе молодого водителя зажало между двумя автобусами

Как сообщают очевидцы, на конечной остановке автобусов «Башавтотранса» остановился молодой водитель. Он вышел из транспорта и оставил коробку передач на скорости. Когда мужчина проходил между автобусами, один из них автоматически поехал. Водитель оказался зажат между двумя машинами.

Ему сразу помогли прохожие и очевидцы. Скорая помощь госпитализировала несчастного с травмами. Больше о состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

Фото: соцсети. 

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