В Уфе молодого водителя зажало между двумя автобусами

Сегодня, 9 июне, в Уфе зафиксировано серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошёл в микрорайоне Инорс.
Как сообщают очевидцы, на конечной остановке автобусов «Башавтотранса» остановился молодой водитель. Он вышел из транспорта и оставил коробку передач на скорости. Когда мужчина проходил между автобусами, один из них автоматически поехал. Водитель оказался зажат между двумя машинами.
Ему сразу помогли прохожие и очевидцы. Скорая помощь госпитализировала несчастного с травмами. Больше о состоянии пострадавшего ничего неизвестно.
Фото: соцсети.