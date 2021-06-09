В Уфе молодого водителя зажало между двумя автобусами

Как сообщают очевидцы, на конечной остановке автобусов «Башавтотранса» остановился молодой водитель. Он вышел из транспорта и оставил коробку передач на скорости. Когда мужчина проходил между автобусами, один из них автоматически поехал. Водитель оказался зажат между двумя машинами.