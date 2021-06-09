Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах по развитию международных шашек

Это поможет в дальнейшем развивать шашечный спорт в районах республики, будет возможность принять тренеров в различных районах. Проведение этого Кубка мира и дальше будет увеличивать авторитет на спортивной арене и позволит приглашать сильнейших игроков в Башкирию.

Тамара Тансыккужина, многократная чемпионка мира по международным шашкам