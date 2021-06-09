Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах по развитию международных шашек. В частности, руководитель региона поручил разработать и утвердить программу развития шашечного движения в республике, организовать ежегодное проведение «Кубка мира по шашкам», а на базе «Центрального шашечного клуба Башкортостан» учредить государственную спортшколу.
Всем муниципалитетам рекомендовано разработать и утвердить собственные планы мероприятий. В Башкортостане уже идут переговоры о подготовке тренеров и педагогов по шашкам. Программу могут внедрить на базе БГПУ.