Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах по развитию международных шашек

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах по развитию международных шашек. В частности, руководитель региона поручил разработать и утвердить программу развития шашечного движения в республике, организовать ежегодное проведение «Кубка мира по шашкам», а на базе «Центрального шашечного клуба Башкортостан» учредить государственную спортшколу.

Всем муниципалитетам рекомендовано разработать и утвердить собственные планы мероприятий. В Башкортостане уже идут переговоры о подготовке тренеров и педагогов по шашкам. Программу могут внедрить на базе БГПУ.

Это поможет в дальнейшем развивать шашечный спорт в районах республики, будет возможность принять тренеров в различных районах. Проведение этого Кубка мира и дальше будет увеличивать авторитет на спортивной арене и позволит приглашать сильнейших игроков в Башкирию.

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