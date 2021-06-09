Биатлонист Алексей Петров рассказал о своих тренировках

Алексей Петров продолжает подготовку к новому сезону. Башкирский биатлонист пока проходит сборы в родной республике. Первый состоялся в Уфе, затем спортсмен отправится в Абзаково. А в это время на спортивном комплексе «Биатлон» планируют начать реконструкцию трасс.

После недолгого отпуска Алексей Петров вновь в работе. Переключиться было несложно – биатлонист как и в прошлом году отдыхал у родителей. За первую неделю лета башкирский спортсмен успел потренироваться на первом сборе в Уфе. Здесь он работал над стрельбой и восстанавливал физические кондиции.

Над аэробными объемами сердца работаю. Это проявлялась так, что ты не можешь быстрее бежать, а ребята могут. Алексей Петров, победитель призер всероссийских соревнований по биатлону

В прошедшем сезоне Алексей Петров вновь становился призером этапа Кубка России, а также в составе сборной Башкортостана завоевал золотую медаль в эстафете на чемпионате России. В целом спортсмен оценивает сезон положительно, но есть над чем работать.

Недоволен январем и февралем. Поеду тренироваться в Сочи, после тестов буду корректировать подготовку. Алексей Петров, победитель призер всероссийских соревнований по биатлону

Пока Алексей будет тренироваться в Сочи и Абзаково, именно там пройдут следующие сборы, в Уфе планируют начать реконструкцию трасс на спорткомплексе «Биатлон». Асфальтное покрытие не приводили в порядок уже много лет. Ремонт напрашивается давно, тем более в сентябре Уфа примет юниорский чемпионат страны по летнему биатлону. Также будут отремонтированы трибуны и установлен ветровой щит.

Асфальт на стадионе хороший, а на трассах он поплыл где-то, еще нужно уклон поменять кое-где. Василий Шеталин, тренер сборной Республики Башкортостан по биатлону