Жителей Уфы приглашают на тренировки по американскому футболу

Американский футбол в Уфе. Команда «Волкодавы» проводит набор игроков к новому сезону. Задача серьезная – участие в Восточно-европейской Суперлиге – соревновании, объединяющем лучшие клубы из России, Белоруссии и Казахстана. На просмотр ждут любого желающего. Ценятся и скорость, и мощь, и ум. Позицию подберут каждому. Что ждёт потенциальных футболистов на поле?
Совпадение, но тренировки уфимской команды проходят прямо за театром «Нур». Ребята тренируются здесь два раза в неделю. Несмотря на внешнюю брутальность футбола, тренировка начинается с привычных упражнений.
В футболе без защиты не избежать травм. Но даже опытным игрокам с трудом удается в одиночку надеть форму. Громоздкий каркас, защита ребер, шлем, подлокотники. К большой игре надо подготовиться.
Женя – новичок команды, а также наш коллега, сценарист многих программ на телеканале. «Министерство правды», «Вассалям», «Ради добра», а теперь и футбол. Впечатлений после тренировки хватает.
Тренировки у «Волкодава» бесплатные. Прийти и попробовать свои силы в американском футболе может каждый. Здесь новичкам всегда рады.