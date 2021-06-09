Жителей Уфы приглашают на тренировки по американскому футболу

Американский футбол в Уфе. Команда «Волкодавы» проводит набор игроков к новому сезону. Задача серьезная – участие в Восточно-европейской Суперлиге – соревновании, объединяющем лучшие клубы из России, Белоруссии и Казахстана. На просмотр ждут любого желающего. Ценятся и скорость, и мощь, и ум. Позицию подберут каждому. Что ждёт потенциальных футболистов на поле?

Совпадение, но тренировки уфимской команды проходят прямо за театром «Нур». Ребята тренируются здесь два раза в неделю. Несмотря на внешнюю брутальность футбола, тренировка начинается с привычных упражнений.

 Поскольку вид спорта любительский, играть могут любые ребята. Конечно, желательно со спортивной подготовкой, которые понимают дисциплину, понимают, что такое спорт. Из любого вида спорта идем. Если посмотреть, то у каждого какое-то спортивное прошлое и любой спортивный навык – либо это сила, либо скорость, либо ум. Ему все это пригодится на поле.

Дамир Кантюков, председатель Федерации американского футбола РБ

В футболе без защиты не избежать травм. Но даже опытным игрокам с трудом удается в одиночку надеть форму. Громоздкий каркас, защита ребер, шлем, подлокотники. К большой игре надо подготовиться.

В чемпионате России мы в этом году не участвуем по причине недобора игроков. Мы будем участвовать в товарищеских турнирах. Это будет Кубок Динамо в Ижевске, это будет Кубок Евразии в Екатеринбурге в конце августа. Мы проведем несколько товарищеских игр с нашими соседями по дивизионам. Ну и тренировки постоянно.

Дамир Кантюков, председатель Федерации американского футбола РБ

Женя – новичок команды, а также наш коллега, сценарист многих программ на телеканале. «Министерство правды», «Вассалям», «Ради добра», а теперь и футбол. Впечатлений после тренировки хватает.

Тренировки у «Волкодава» бесплатные. Прийти и попробовать свои силы в американском футболе может каждый. Здесь новичкам всегда рады.

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