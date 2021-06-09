Жителей Уфы приглашают на тренировки по американскому футболу

В чемпионате России мы в этом году не участвуем по причине недобора игроков. Мы будем участвовать в товарищеских турнирах. Это будет Кубок Динамо в Ижевске, это будет Кубок Евразии в Екатеринбурге в конце августа. Мы проведем несколько товарищеских игр с нашими соседями по дивизионам. Ну и тренировки постоянно.

Дамир Кантюков, председатель Федерации американского футбола РБ