В Башкирии прошел фестиваль скандинавской ходьбы «Экият Юл»

В Белорецком районе прошел фестиваль скандинавской ходьбы «Экият Юл». Трассу проложили по территории турбазы «Арский камень» и за ее пределами. Участниками республиканского чемпионата стали представители Уфы, Салаваты, Нефтекамска, Белорецка.
Женщины финишировали на отметке в пять километров. Мужчинам предстояло преодолеть путь в два раза больше. Перед началом соревнований организаторы провели обязательную разминку и рассказали о правилах. За ходом состязаний наблюдали судьи. Они оценивали правильную технику скандинавской ходьбы, а также следили за тем, чтобы спортсмены не бежали и не мешали друг другу палками.
Для категории участников 71+ организаторы подготовили командную эстафету 4 по 200 метров. По итогам спортивного фестиваля первое место у женщин заняла Резида Халикова из Уфы. Среди мужчин победу праздновал Михаил Пассаженников из Белорецка.