В Башкирии прошел фестиваль скандинавской ходьбы «Экият Юл»

Женщины финишировали на отметке в пять километров. Мужчинам предстояло преодолеть путь в два раза больше. Перед началом соревнований организаторы провели обязательную разминку и рассказали о правилах. За ходом состязаний наблюдали судьи. Они оценивали правильную технику скандинавской ходьбы, а также следили за тем, чтобы спортсмены не бежали и не мешали друг другу палками.