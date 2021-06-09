В Башкирии прошел чемпионат по гребле на байдарках и каноэ

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ будет являться отборочным на завоевание именных лицензий на Олимпийские игры в Токио. На данный момент у нас претендуют на завоевание лицензий четыре гребца нашей школы: Синяев Олег, Первухин Илья, Сергеев Александр и Дмитриев Иван.

Алексей Попов, старший тренер Республики Башкортостан по гребле на байдарках и каноэ