В Башкирии прошел чемпионат по гребле на байдарках и каноэ

Полсотни спортсменов приняли участие в чемпионате
Башкортостана по гребле на байдарках и каноэ. От самых юных до заслуженных
мастеров, представляющих сборную России на чемпионатах Европы и мира.
Дракон, марафонский заплыв на байдарках и гребной
слалом – на открытом чемпионате проводились заплывы в разных категориях и
дистанциях. На кону – включение в сборную республики для выступления в июльском
первенстве России.
Чемпионат
России по гребле на байдарках и каноэ будет являться отборочным на завоевание
именных лицензий на Олимпийские игры в Токио. На данный момент у нас претендуют
на завоевание лицензий четыре гребца нашей школы: Синяев Олег, Первухин Илья,
Сергеев Александр и Дмитриев Иван.Алексей Попов, старший тренер Республики Башкортостан по гребле на байдарках и каноэ
Индивидуальные гонки проводились в две попытки. У
каждого гребца – персональная группа поддержки. Но в финальном заплыве нервы у
болельщиков начали сдавать. Особенно важными соревнования стали для молодых
ребят. Проверить свои возможности на фоне действующих чемпионов дорогого стоит.
Эти
соревнования более интересны для молодых ребят, чтобы показать себя, свои силы,
чтобы набраться некой мотивации, чтобы также выезжать на чемпионат России и
бороться за призовые места. В Башкортостане с греблей все неплохо. У нас есть и
гребной слалом, и гладкая гребля. У нас есть база, где мы тренируемся два раза
в день и готовимся к соревнованиям.Кирилл Барзилов, чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ