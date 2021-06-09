В Башкирии прошел чемпионат по гребле на байдарках и каноэ

Полсотни спортсменов приняли участие в чемпионате Башкортостана по гребле на байдарках и каноэ. От самых юных до заслуженных мастеров, представляющих сборную России на чемпионатах Европы и мира.

Дракон, марафонский заплыв на байдарках и гребной слалом – на открытом чемпионате проводились заплывы в разных категориях и дистанциях. На кону – включение в сборную республики для выступления в июльском первенстве России.

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ будет являться отборочным на завоевание именных лицензий на Олимпийские игры в Токио. На данный момент у нас претендуют на завоевание лицензий четыре гребца нашей школы: Синяев Олег, Первухин Илья, Сергеев Александр и Дмитриев Иван.

Алексей Попов, старший тренер Республики Башкортостан по гребле на байдарках и каноэ

Индивидуальные гонки проводились в две попытки. У каждого гребца – персональная группа поддержки. Но в финальном заплыве нервы у болельщиков начали сдавать. Особенно важными соревнования стали для молодых ребят. Проверить свои возможности на фоне действующих чемпионов дорогого стоит.

Фото №1 - В Башкирии прошел чемпионат по гребле на байдарках и каноэ

Эти соревнования более интересны для молодых ребят, чтобы показать себя, свои силы, чтобы набраться некой мотивации, чтобы также выезжать на чемпионат России и бороться за призовые места. В Башкортостане с греблей все неплохо. У нас есть и гребной слалом, и гладкая гребля. У нас есть база, где мы тренируемся два раза в день и готовимся к соревнованиям.

Кирилл Барзилов, чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ
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