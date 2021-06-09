В Башкирии оштрафовали предприятие за сброс сточных вод в реку

Организация не разработала и не утвердила программу производственного экологического контроля по девяти эксплуатируемым водозаборам. Предприятие сбрасывало сточные воды без достаточной очистки, чем загрязняло окружающую среду. К тому же одна из канализационно-насосных станций не была поставлена на государственный учёт.